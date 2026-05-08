巨人は、１３日にセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）で開催する広島戦に合わせ、１２日と１３日に球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＢＡＬＬＰＡＲＫＦＵＫＵＩ」を開店すると発表した。カプセルトイやジャビットグッズを中心に取り扱う店舗も展開される予定となっている。目玉商品は、福井銘菓「羽二重餅」発祥の老舗和菓子店「松岡軒」が手掛けるどら焼き。羽二重餅をどら焼きにはさんだ逸品