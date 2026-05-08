廃棄物や不要になったものに新たな価値を加えて別の製品に再生させる「アップサイクル」の取り組みが、雑貨や衣料品、酒といった様々な分野で広がりを見せている。リサイクルと比べて廃棄物を資源に戻す過程で使われるエネルギーも減らせるため、より環境に優しいのが特徴だ。他企業とのコラボや、町ぐるみで取り組む動きもある。（中薗あずさ）「身近なゴミが、このように糸になり、布を作ることができます」。３月下旬、福島