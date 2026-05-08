チームみらいは８日、結党からちょうど１年を迎え、安野貴博党首が同日に国会内で定例会見を行った。同党は２０２５年５月８日に政治団体「チームみらい」の設立を正式発表。同年７月の参院選で１議席を獲得したうえで国政政党の政党助成法の要件を満たして国政政党となった。さらに今年２月投開票の衆院選で１１議席を獲得。まさに飛躍の１年となった。安野氏はこの１年を振り返り「一番最初の参院選では、知名度も地盤もな