レアル・マドリードに所属する左SB（サイドバック）フェルラン・メンディは、右太ももの手術を実施する模様。長期離脱は免れない見込みのようだ。7日、スペイン複数メディアが報じている。メンディは、3日のラ・リーガ第34節エスパニョール戦で右太ももを負傷。今シーズン5度目の筋肉系トラブルで、ここまで公式戦9試合・計452分間のプレータイムにとどまっていたなか、右足の大腿直筋腱断裂と診断され、「患部の初期の炎症が