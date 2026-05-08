全日本プロレスの春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」の優勝決定トーナメント（１７日、大田区）の会見が行われ、鈴木秀樹（４６）が準決勝で激突する斉藤レイ（３９）と火花を散らした。過酷なリーグ戦を勝ち抜いたのはＡブロック１位の潮崎豪、同２位のレイ、Ｂブロック１位の鈴木、同２位の菊田円（ドラゴンゲート）の４名となった。準決勝は「潮崎ＶＳ菊田」「鈴木ＶＳレイ」の組み合わせとなり、同日に