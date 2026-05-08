卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で銅メダル以上を確定させた男子日本代表に対し、レジェンドからエールが送られた。７日の準々決勝ではドイツと対戦して３―１で勝利。３位決定戦がないため、２大会ぶりの表彰台が決まった。第１試合で張本智和（トヨタ自動車）、第２試合では全日本王者・松島輝空が快勝。２―１の第４試合では張本がチウ・ダンとのエース対決を制した。今大会を中継するテレビ東京系で解説を務める東