福島県郡山市の磐越自動車道にて、マイクロバスがガードレールに衝突し、乗車していた新潟・北越高校の稲垣尋斗さんが死亡、26人が重軽傷を負った事故で、5月7日、警察はマイクロバスの運転をしていた若山哲夫容疑者を過失運転致死傷の容疑で逮捕した。若山容疑者は調べに対し容疑を認め、「速度の見極めが甘かった。90キロから100キロ出していたと思う」と供述しているという。同日、北越高は記者会見を開き、今回の事故について