【モデルプレス＝2026/05/08】Hey! Say! JUMPの八乙女光が5月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。推しになりそうなアイドルを告白した。【写真】35歳STARTO人気アイドル、舞台裏のお茶目な姿◆八乙女光、推しになりそうなアイドル告白八乙女は「えっ！？まだ詳しく分からないけど」と前置きしつつ、「成田枠くん？漢字間違えてたらすみません！成田くん、めっっっちゃかわいいぞ？」と、東北地方出身の5人組ダンス＆ボーカルグルー