【MODEROID テッカマン】 10月 発売予定 価格：8,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID テッカマン」を10月に発売する。価格は8,500円。 アニメ『宇宙の騎士テッカマン』より主人公・南城二が変身した姿「テッカマン」がMODEROIDでプラモデル化。全高約160mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。 交換用手首、テッ