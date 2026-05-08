【もみもみたぬきん。2】 5月15日～ 順次発売 価格：1回400円 「もみもみたぬきん。2」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「もみもみたぬきん。2」を5月15日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、たぬきの置物を模したカプセルトイ。本体下部の袋状の部分を“もみもみ”して楽しめる 「ノーマル」「ピンク」「ブルӦ