高知県土佐清水市でこの時季の味覚・露地物の小夏が収穫の最盛期を迎えています。高知県土佐清水市の井村農園では、約2ヘクタールの畑に363本の小夏の木を植えて育てています。2026年は4月中旬ごろから収穫に取りかかり、8日は朝8時からスタッフ4人が収穫にあたっていました。露地物には表の年と裏の年がありますが、こちらの農園では2025年が裏年だったため、2026年はたくさんの小夏が実っているということです。■井村農園