「家族全員皆殺しにするぞ。 女にこの話を伝えてくれ」などと、警察官を介して女性を脅迫したとして山形市の男が8日未明逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは、山形市の無職の男（50）です。警察の調べによりますと男は7日午後6時50分ごろ、山形市の自宅で警察官に対し、「別れるなら慰謝料を持ってこい。包丁を持って家族全員皆殺しにするぞ。A女にこの話を伝えてくれ」などと言い、警察官を介して女性を脅迫した疑いです