お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が8日までに配信されたYouTube「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。“仲良し”を売りにするお笑いコンビをチクリと刺す場面があった。「仲良しアピールをするお笑いコンビ」という話題になると、カズレーザーは「いっときから“仲良い”を押し続けてる人たちがいるからバグってる気がします。そう言うヤツら、皆仲が悪いし」と暴露する。また「“仲良い