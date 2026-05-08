5月5日のこどもの日に合わせて、日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」で、巨人の選手に子どもの頃の夢などについて取材しました。キャベッジ選手の夢は「メジャーリーガー」。「面白くない答えかもしれないけど、子どもの頃からずっとなりたかったんだ」と教えてくれました。その夢は2023年7月14日にメジャーデビュー。大谷翔平選手が先発した日でした。子どもの頃、よく練習したのはウィッフルボールというもの。野球を元に作ら