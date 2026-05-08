松山競輪場のF2が開幕。日本競輪選手養成所129期、130期によるデビュー戦「ルーキーシリーズ」も始まり、ガールズによる6Rは卒記クイーンの川上いちご（27＝千葉）が快勝した。打鐘では最後方。残り1周のゴール地点で発進し、力強く捲り上げてバックで先頭。2車身差をつけて悠々とフィニッシュした。「前がゴチャついていたので1度待って自分のタイミングで行こうと。まだ追走の技術が甘く、人を使ってスピードに乗るのが苦