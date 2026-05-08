俳優の安達祐実さんが、連休中の一コマと思われる写真を投稿しています。 【写真を見る】【 安達祐実 】水辺にビーサンでキラキラ笑顔「息抜きできたかな？」フォロワー反応「この写真に癒された」連休の過ごし方集まる安達さんは、前髪が印象的なボブカットで、磯と思われる水辺に座り込んで微笑む写真を投稿。裸足にビーチサンダルが初夏の雰囲気を横溢させています。 安達さんは「ゴールデンウィーク皆さんは息抜