俳優の伊藤英明（50）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。2枚の比較写真が反響を呼んでいる。伊藤は「4年前と先週」と書き出し、ラーメンを満喫中の自身の姿をアップ。トップスの色が異なる2枚の写真について「さぁどっちが4年前でしょーーーーっか！？白？黒？」と問いかけた。この投稿にフォロワーからは「黒ー！！」「くろ〜」「白のほうが若く見えるよ！」「黒！！ヒゲと眉毛の白毛の量が違う」「どう考えても白