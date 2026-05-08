女優相武紗季（４０）が「第１８回ベストマザー賞」の俳優部門を受賞し、７日に東京都内で行われた授賞式に出席した際の姿が話題になっている。明るいベージュのジャケット＆パンツにサンダル姿で登場。ショート髪の美形は健在だった。２０１６年に５歳上の一般男性と結婚し、２人の子供がいる。この模様が伝えられると、ネットでも話題に。綺麗ママの姿に「え、相武紗季キレイ何歳」「相武紗季（４０）に驚く朝」「久々見