歌舞伎俳優市川染五郎（21）が8日、主演するシェークスピア舞台「ハムレット」（9〜30日、東京・日生劇場ほか）の初日を前にし、取材に応じた。ハムレットを演じる染五郎は「この1カ月間の稽古期間、すてきなカンパニーの皆さんと魂を吹き込んできた『ハムレット』がようやく初日を迎えます。楽しみでなりません。作品が鼓動を始める、命が吹き込まれる時間を皆さんと共有したい」と話した。演出のデヴィッド・ルヴォー氏は「染五