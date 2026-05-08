中国国家エネルギー局は6日、国家充電施設モニタリングサービスプラットフォームに登録されている高速道路の充電設備（充電ガン）5万7600カ所（本）を対象に行った統計分析によると、1日午前0時から6日午前0時までの間に、高速道路における新エネルギー車の充電回数は計397万8400回、充電量は9493万1400キロワット時（kWh）に達したと発表した。1日当たりの平均充電量は1898万6300kWhで、今年の平日の2．34倍となり、前年同期比で5