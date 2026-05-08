国際卓球連盟（ITTF）は5月7日、新たなアスリート委員会選挙の結果を発表し、オリンピックの金メダリストの中国の卓球選手、劉詩雯ら10人が委員に選出されました。国際卓球連盟によると、今回の選挙は5月4日に終了し、健常者選手代表の投票には300人以上が参加しました。大陸間および性別のバランスを確保するために、8人の健常者選手が新たなアスリート委員会に入りました。委員会には2人の現任の会長、劉詩雯選手と