◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦2回戦 日本3-0ルクセンブルク(6日、ロンドン)卓球の早田ひな選手が相手選手へ敬意を表しました。卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の2回戦が行われ、日本はルクセンブルクを破り、ベスト8進出を決めました。日本は張本美和選手、橋本帆乃香選手と連勝で勝利に王手。バトンを受けた早田選手は、62歳のニー・シャー リエン選手と対戦。元中国代表として世界選手権でメダル獲得経験もある左のペンホ