元乃木坂46のタレント松村沙友理（33）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。好きな男性のタイプについて語った。この日は松村とともにJO1河野純喜と佐藤景瑚がゲスト出演。河野は自身の体形について「一番自分の中でモテマッチョやと思ってる。自分の中でこれが理想やというところでとどめてる」とこだわりを語った。松村は好みの男性の体形を聞かれると「私単純に太ってるでもい