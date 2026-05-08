高市総理大臣は8日、自民党に所属する女性の国会議員や地方議員が参加する集会で挨拶し、いわゆる”ガラスの天井”などと呼ばれる女性への風当たりが強かった初当選時代を振り返り、「自分も傷つくけれども、やっぱり親がかわいそうでたまらんかった」などと、当時の心境を吐露した。高市総理は、挨拶の中で「私が初めて当選したのは、もうすごい昔で、32歳の時でした。その頃ずっと選挙区を歩いてますとね、もう30を超えているの