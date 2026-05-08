タレントの若槻千夏が８日までに自身のＳＮＳを更新。東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルへ訪れた様子を公開した。若槻はインスタグラムに「息子と私がずーっと行きたかったトイストーリーホテルへ」と書き始め、「１ワクワクが止まらない空間２〜７素敵すぎる庭８〜９お庭の地図可愛すぎる１０（ブタとピンクハートの絵文字）１１〜１３ 最高なお部屋とバズパジャマ１４息子がお礼にくれた絵１５