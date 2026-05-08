◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）トップと２打差の２位で出たプロ２年目の大久保柚季（加賀電子）が６バーディー、３ボギーの６９をマークし通算５アンダーのトップでホールアウトした。「昨日に続いて手前から攻めていくことは今日も変わらずにできた。８、９番はラッキーみたいなバーディーが２つ続いた