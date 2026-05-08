香川県警察本部 香川県警本部は8日、2026年のゴールデンウィーク期間中（4月29日～5月6日）の交通情勢を発表しました。 交通事故の発生は47件で2025年と比べて9件増加、けが人は60人で13人増えました。死亡事故はありませんでした。 交通渋滞は、高速道路と一般道路ともに発生しませんでした。 ゴールデンウィーク期間中、無免許や飲酒運転、スピード違反など道路交通法違反で34