豪ドル、NZドルともにNY市場での下げの反動から緩やかに上昇＝オセアニア為替概況 NY市場ではドル買いの動きとなって、豪ドル/ドル、NZドル/ドルともに下値を探る展開となった。ユーロドルやポンドドルも同様にドル買いの影響で軟調な推移を見せた。豪ドル/ドルは0.7200ドル近辺まで下落した。東京市場では朝方からNY市場でのドル買いの反動から豪ドル/ドルは上昇に転じている。ただ、戻りのペースは緩やかで0.72