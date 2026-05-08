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テクニカルポイントドルスイス、売りバイアスが優勢も、明確なトレンド性は示さず 0.7927200日移動平均 0.7913エンベロープ1%上限（10日間） 0.7904一目均衡表・雲（上限） 0.7901ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7892一目均衡表・基準線 0.7848100日移動平均 0.7846一目均衡表・転換線 0.783510日移動平均 0.783421日移動平均 0.7824一目均衡表・雲（下限） 0.7795現