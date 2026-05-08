7日の大分県内は各地で気温が上がり日田市では最高気温が28.8度と2026年1番の暑さとなりました。 大分県日田市 高気圧に覆われ広い範囲で気温が上がった7日の県内。 日田では最高気温が28.8度と2026年に入り県内で最も高くなりました。 これは6月下旬並みの暑さです。 観光名所の豆田町では日傘をさして歩く人の姿も見られました。 大分県日田市 ◆観光客 「日差しが強い」 「私たち