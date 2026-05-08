2024年、大規模な火災が起きた大分県臼杵市中心部の商店街通称「八町大路」で毎月恒例の物産展が開かれました。 今回は同じく火災で被災した福岡県の旦過市場の名物商品も並び関係者が復興への誓いを新たにしてました。 幟市 2024年の火災で17棟が焼けた臼杵市の中央通り商店街、通称「八町大路」。20年以上に渡って毎月開かれている「幟市」が5月3日に開かれました。そこに…。 ◆TOS渡辺一平記者 「火災が