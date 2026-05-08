職場でのトラブルなどを受け付ける大分県の集中労働相談会が8日から始まりました。 この「働き方のトラブル集中労働相談会」は、県が開いたもので解雇や退職の強要、パワハラなど職場での問題について相談を受け付けています。相談は電話のほか、事前に連絡すれば対面でも可能で料金は無料です。 大分県庁 県は年6回、この相談会を開いていますが5月は新年度のスタートから1か月が経ち、ゴールデ