大分県中津市内に住む12歳の男子中学生が6日、川遊び中に流され亡くなった事故を受け市の教育委員会は7日臨時の校長会を開き、再発防止に向けた指導を行うよう指示しました。 山国川（6日） 警察などによりますと6日午後4時ごろ、中津市と福岡県上毛町の境を流れる山国川で、中津市福島の中学1年生平原希龍さん12歳が流されました。平原さんはおよそ30分後に発見されましたが搬送先の病院で亡くなりました。