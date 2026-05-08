開示された大分市消防局の火災報告書 大分県大分市佐賀関で2025年11月に発生した大規模火災について、大分市消防局がまとめた報告書が開示されました。 2025年11月に大分市佐賀関で起きた大規模な火災では1人が亡くなり、1人がけが、あわせて196棟が焼けました。 この火災について、大分市消防局が報告書をまとめていて、TOSの情報公開請求を受けて、7日開示しました。 大分市佐賀関の大規模火災 消防