JRの駅の無人化を巡り障害のある人たちが移動の自由を侵害されているとしてJR九州を相手取り損害賠償を求めている裁判について一審で訴えを棄却された原告側が、7日福岡高裁に控訴しました。 この裁判は憲法で保障されている移動の自由を侵害されているとして大分県内に住む障害がある6人がJR九州を相手取り損害賠償を求めているものです。 大分地裁（4月23日） 4月の判決言い渡しで一審の大分地裁は「全国的