フットサルFリーグバサジィ大分が5月開幕する新シーズンを前に7日大分市の神社で必勝祈願を行いました。 昨シーズンは8位と悔しい結果で終わったバサジィ大分、7日は金井一哉新監督や陣川凌キャプテンをはじめ新加入9人を含むおよそ20人が大分市の春日神社を訪れました。 春日神社 そして、玉串を捧げるなどして今シーズンの活躍を誓っていました。 そのあと開かれた会見では、監督