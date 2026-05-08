知事会見（7日） 福島県の高速道路で6日発生した高校生など21人が死傷した事故を受けて、大分県の教育委員会は、7日全ての県立高校に事故の防止に向けて自動車の運用基準などを改めて確認するよう通知しました。 6日、福島県郡山市の磐越自動車道で部活で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。 乗っていた高校生など21人が死傷しました。 この事故について佐藤知事は7日の定例会