8日（金）は上空に寒気を伴った低気圧の影響で、雨や雷雨となっているところがあります。これまでの1日の天気を振り返ります。■大気の状態不安定 帰宅時間帯も強雨や雷雨に注意上空に寒気を伴った低気圧が日本海を進んでいて、朝から西日本〜北日本のあちらこちらで雨が降りました。昼すぎには都心周辺にも一時的に雨雲がかかりました。局地的に雨脚が強まり、雷雨となっているところもあります。このあとの時間は、西日本では晴