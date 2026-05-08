モデルでタレントの長谷川理恵さんが5月7日、自身のインスタグラムを更新。料理研究家の母のレシピを継承し、料理サロンを開くことを報告しました。【写真を見る】【長谷川理恵】料理研究家の母のレシピ継承し料理サロン開催へ「80歳になった母の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」長谷川さんは「この度私の母の料理を継承する運びとなりました。」と投稿。長谷川さんの母は料理研究家で今