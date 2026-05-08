オーストラリア南部で小型の訓練機が墜落し、日本人ら2人が死亡した事故で、死亡したうち1人は、スカイマークの訓練生だったことがわかりました。この事故は現地時間の4月29日午後、オーストラリア南部アデレード郊外のパラフィールド空港で訓練飛行中の小型機が墜落し、日本人の訓練生の男性（20代）と、オーストラリア人の教官（20代）が死亡したものです。スカイマークはきょう、死亡した日本人訓練生が自社の訓練生だったこと