滋賀県は７日、暑さに強いコメとして独自に育成していた新品種を「ことさんさん」と名付け、品種登録を農林水産省に出願したと発表した。近年の猛暑で品質が低下しているキヌヒカリに代わる品種として期待されており、来年以降、栽培を本格化させる。県内の水稲の作付面積は約３万ヘクタールで、うち約１７％にあたる約５０００ヘクタールがキヌヒカリ。ただ、夏の高温でキヌヒカリは白く濁った「白未熟粒」が増え、２０２５年