「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）初日に首位と２打差、２アンダーと好発進したプロ２年目大久保柚季（２３）＝加賀電子＝がこの日も６バーディー、３ボギーの６９とスコアを伸ばし、通算５アンダーでフィニッシュ。午前スタート組ではトップに立った。パッティングを「得意」と公言、強気を持ち味とするが、前半の１４、１５番では勢い余ってファーストパット（１４番