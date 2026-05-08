「有罪」とされた人が「無実」を訴え、裁判のやり直しを求める再審制度。この見直しの議論が紛糾しています。自民党の議員が法務省の法案に反発し、7日の会合でも結論は出ませんでした。「開かずの扉」と言われる再審の制度は変わるのでしょうか。【写真で見る】“稲田の乱”「再審」制度に対する主張“稲田の乱”で注目「再審見直し」喜入友浩キャスター「稲田議員が部屋へと向かっていきます。かなり緊張感のある表情です」7日