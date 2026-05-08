川崎ブレイブサンダースは5月8日、水野幹太との選手契約が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって満了になることを発表した。すでに移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。 6月4日に28歳の誕生日を迎える水野は、185センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。学生時代に福島ファイヤーボンズ、川崎の特別指定選手