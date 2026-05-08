5月8日、レバンガ北海道は、星野京介と盛實海翔が2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。両選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。 三重県出身で26歳の星野は、184センチ85キロのシューティングガード。中部大学第一高校、大東文化大学を経て、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でプロキャリアをスタートさせた。2023－24シーズンは信州ブレ