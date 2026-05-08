飯野海運は大幅反落。この日午後２時ごろ、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１２７２億９５００万円（前の期比１０．３％減）、営業利益は１３４億３９００万円（同２１．４％減）だった。中国経済の低迷をはじめとする世界経済の影響を受けた。 続く２７年３月期の売上高は１２９０億円（前期比１．３％増）、営業利益は９１億円（同３２．３％減）を予想。配当予想は４６円（前期５９円）とした。６月中にホルムズ海