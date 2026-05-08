８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭弱のドル高・円安となっている。 米中央軍は７日、ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていた３隻のミサイル駆逐艦がイランの攻撃を受けたと発表。米軍はイランに対し報復攻撃を実施したことが伝えられており、戦闘終結への期待感が後退するなか「有事のドル買い」が先行した。また、きょうは実質