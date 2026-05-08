河西工業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の４０億円から６３億円（前の期２億８９００万円の赤字）へ、最終利益が１０億円から４０億円（同９１億８２００万円の赤字）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高は２０００億円から１９４０億円（前の期比１１．３％減）へ下振れたものの、北米地域におけ