クオルテック＝商い増勢のなか大幅高。一時２１％超の上昇で１９５９円まで急浮上、約３カ月ぶりに年初来高値を更新した。時価は２４年２月下旬以来約２年３カ月ぶりの水準にあるが、ここからの上値は累積売買代金の希薄なゾーンに入ることで、一段と値動きが軽くなるケースも考慮される。同社は半導体や電子デバイスの信頼性評価を収益の主柱とするが、半導体パッケージや基板を対象とするレーザӦ