ヴィッセル神戸は8日、今季残りのホーム3試合で仮設喫煙所を設置することを発表した。クラブによるとノエビアスタジアム神戸がある御崎公園内は条例に基づいて全面禁煙となっているが、「近年、公園内及び近隣道路等による、ルールを遵守いただけない喫煙が散見されています。またスタジアム近隣での喫煙に関して、近隣の方々より様々なご意見をいただいている状況」だという。そうした状況を受けて神戸は神戸市との協議の結